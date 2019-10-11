"الأرصاد" تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019.. ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر





أصدرت " ا لأرصاد" الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر، وقال "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، و طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وفي أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتوقع خبراء " الأرصاد " أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الجمعة 11-10-2019





حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم اليوم الجمعة 10-11-2019





وشمل بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات مصر ، و درجات الحرارة اليوم في عواصم وبعض مدن الدول العربية والأجنبية، وفيما نستعرض معكم جداول درجات الحرارة اليوم .





درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 20 31 دمنهور 19 30 الإسكندرية 18 30 بلطيم 21 28 مطروح 20 28 السلوم 19 27 سيوة 18 33 بورسعيد 22 29 دمياط 23 28 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 21 33 السويس 22 33 العريش 21 29 رفح 21 29 رأس سدر 22 33 نخل 18 31 نويبع 27 33 طابا 23 31 كاترين 17 31 الطور 25 30 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 25 35 مرسى علم 26 36 الفيوم 24 34 بني سويف 23 34 المنيا 20 34 أسيوط 21 35 سوهاج 23 38 قنا 25 39 الأقصر 26 41 أسوان 28 42 أبو سمبل 29 41 الوادي الجديد 26 41 شلاتين 25 38 أبو رماد 27 37 حلايب 28 36 رأس حدربة 28 36





درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في عواصم وبعض الدول العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 40 المدينة المنورة 26 39 الرياض 23 38 المنامة 29 39 أبوظبي 29 37 الدوحة 29 36 الكويت 21 39 دمشق 13 34 بيروت 23 29 عمان 14 32 القدس 16 27 غزة 20 29 بغداد 24 41 مسقط 27 32 صنعاء 11 23 الخرطوم 27 37 طرابلس 21 26 تونس 16 27 الجزائر 18 26 الرباط 15 25 نواكشوط 25 28





درجات الحرارة اليوم الجمعة 11/10/2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 13 18 كوالالمبور 24 33 طوكيو 20 22 أثينا 19 27 روما 12 26 باريس 12 19 مدريد 16 28 برلين 13 16 لندن 12 17 مونتريال 8 17 موسكو 7 11 نيويورك 12 16 واشنطن 12 22



