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"الأرصاد" تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019.. ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019.. ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب
صورة أرشيفية
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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر

أصدرت "الأرصاد" الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر، وقال "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وفي أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقع خبراء "الأرصاد" أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الجمعة 11-10-2019

حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم اليوم الجمعة 10-11-2019

وشمل بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات مصر ، ودرجات الحرارة اليوم في عواصم وبعض مدن الدول العربية والأجنبية، وفيما نستعرض معكم جداول درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2232
شبين الكوم2232
طنطا2031
دمنهور1930
الإسكندرية1830
بلطيم2128
مطروح2028
السلوم1927
سيوة1833
بورسعيد2229
دمياط2328
الزقازيق2332
الإسماعيلية2133
السويس2233
العريش2129
رفح2129
رأس سدر2233
نخل1831
نويبع2733
طابا2331
كاترين1731
الطور2530
شرم الشيخ2735
الغردقة2535
مرسى علم2636
الفيوم2434
بني سويف2334
المنيا2034
أسيوط2135
سوهاج2338
قنا2539
الأقصر2641
أسوان2842
أبو سمبل2941
الوادي الجديد2641
شلاتين2538
أبو رماد2737
حلايب2836
رأس حدربة2836

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في عواصم وبعض الدول العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2740
المدينة المنورة2639
الرياض2338
المنامة2939
أبوظبي2937
الدوحة2936
الكويت2139
دمشق1334
بيروت2329
عمان1432
القدس1627
غزة2029
بغداد2441
مسقط2732
صنعاء1123
الخرطوم2737
طرابلس2126
تونس1627
الجزائر1826
الرباط1525
نواكشوط2528

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11/10/2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1318
كوالالمبور2433
طوكيو2022
أثينا1927
روما1226
باريس1219
مدريد1628
برلين1316
لندن1217
مونتريال817
موسكو711
نيويورك1216
واشنطن1222

بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر، وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
"الأرصاد" تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019.. ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب
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