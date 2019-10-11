"الأرصاد" تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019.. ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر
أصدرت "الأرصاد" الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في مصر، وقال "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وفي أول الليل مائل للبرودة في آخره.
وتوقع خبراء "الأرصاد" أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الجمعة 11-10-2019
حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم اليوم الجمعة 10-11-2019
وشمل بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات مصر ، ودرجات الحرارة اليوم في عواصم وبعض مدن الدول العربية والأجنبية، وفيما نستعرض معكم جداول درجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|20
|31
|دمنهور
|19
|30
|الإسكندرية
|18
|30
|بلطيم
|21
|28
|مطروح
|20
|28
|السلوم
|19
|27
|سيوة
|18
|33
|بورسعيد
|22
|29
|دمياط
|23
|28
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|21
|33
|السويس
|22
|33
|العريش
|21
|29
|رفح
|21
|29
|رأس سدر
|22
|33
|نخل
|18
|31
|نويبع
|27
|33
|طابا
|23
|31
|كاترين
|17
|31
|الطور
|25
|30
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|25
|35
|مرسى علم
|26
|36
|الفيوم
|24
|34
|بني سويف
|23
|34
|المنيا
|20
|34
|أسيوط
|21
|35
|سوهاج
|23
|38
|قنا
|25
|39
|الأقصر
|26
|41
|أسوان
|28
|42
|أبو سمبل
|29
|41
|الوادي الجديد
|26
|41
|شلاتين
|25
|38
|أبو رماد
|27
|37
|حلايب
|28
|36
|رأس حدربة
|28
|36
درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-10-2019 في عواصم وبعض الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|27
|40
|المدينة المنورة
|26
|39
|الرياض
|23
|38
|المنامة
|29
|39
|أبوظبي
|29
|37
|الدوحة
|29
|36
|الكويت
|21
|39
|دمشق
|13
|34
|بيروت
|23
|29
|عمان
|14
|32
|القدس
|16
|27
|غزة
|20
|29
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|27
|32
|صنعاء
|11
|23
|الخرطوم
|27
|37
|طرابلس
|21
|26
|تونس
|16
|27
|الجزائر
|18
|26
|الرباط
|15
|25
|نواكشوط
|25
|28
درجات الحرارة اليوم الجمعة 11/10/2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|13
|18
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|20
|22
|أثينا
|19
|27
|روما
|12
|26
|باريس
|12
|19
|مدريد
|16
|28
|برلين
|13
|16
|لندن
|12
|17
|مونتريال
|8
|17
|موسكو
|7
|11
|نيويورك
|12
|16
|واشنطن
|12
|22
بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 11-10-2019 في جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر، وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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