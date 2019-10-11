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اندلاع حريق بمبنى السفارة الإندونيسية في بانكوك

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
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اندلاع حريق بمبنى السفارة الإندونيسية في بانكوك
صورة أرشيفية
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ترجمة: منار طارق
 
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أكدت خدمات الطوارئ في بانكوك، علي اندلع حريقًا في مبنى من طابقين في مجمع السفارة الإندونيسية في العاصمة التايلاندية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت خدمات الطوارئ بالمدينة، إن الحريق اندلع ظهر اليوم الجمعة، في مبنى سكني، ولكن لم يكن هناك أحد في الداخل.

أرسل الحريق أعمدة دخان كبيرة يمكن رؤيتها في وسط بانكوك.

وأفادت شبكة الإذاعة التابعة لقسم الطوارئ وشبكة إذاعية لرجال الإطفاء المتطوعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق كان تحت السيطرة بعد أقل من ساعة.

لم ترد السفارة على المكالمات الهاتفية للحصول علي المزيد من المعلومات، ومازال سبب الحريق غير معروف.

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