خبير اقتصادي: الغاز والنفط يقودان مسيرة التنمية في مصر

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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، وكان أخر ما أعلن عنه انخفاض معدل التضخم، وذلك بفضل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي سينتهي في شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن زيادة المعروض من السلع والخدمات.



وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشهور الست الأولى من 2019 انخفضت أسعار السلع بعد توجه الدولة لضخ مزيد من السلع، في مختلف المنافذ، لافتا إلى أن مصر تسير في معدل مختلف عن الاتجاه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.



ونوه بأن مصر من الدول القليلة جدا التي تتخذ مسار معاكس للمساار العالمي، حيث تتسم المسارات الاقتصادية بالتباطؤ، في حين أن المسارات الاقتصادية في مصر تتسم بالتسارع، منوها بأن قطاع الغاز والنفط يقود النمو في مصر خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر.



وأضاف أن معدلات السياحة في مصر الآن أفضل من معدلها قبل 2011، مؤكدا أن تحسن معدلات الاقتصاد في مصر سببها المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات، فالدولة تنفذ 4500 مصنع، مثمنا توجه الدولة للاهتمام بوجود قاعدة بيانات عن كل قطاع، والذي أسفر على أن يكون لدى الدولة رؤية عن كل محافظة، والقطاعات التي تحتاجها.

