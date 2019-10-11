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إليسيا فكاندر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
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إليسيا فكاندر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird
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أحمد جمال أحمد
 
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شهدت العاصمة الإنجليزية لندن عودة النجمة إليسيا فكاندر للأضواء من جديد، باحتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول إليسيا للسجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم، ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي بدورته الحالية لعام 2019.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي بين سيدة شابة أثنين اصدقاء يابانيين في مدينة طوكيو عام 1989.
وتجسد النجمة إليسيا فكاندر شخصية باسسم "لوسي فلاي"، ويشارك في بطولة الفيلم النجمة رايلي كاف التي تجسد شخصية باسم "ليلي بريدجز"، ونواكي كوبياشي الذي يجسد شخصية باسم "تيجي"، وجاك هيوستن الذي يجسد شخصية باسم "بوب"، وكيكي سوكوزيني الذي يجسد شخصية باسم "ناتسوكو"، وكين يامامورا الذي يجسد شخصية باسم "اوجوشي".

ويعتبر فيلم Earthquake Bird، أول عمل سينمائي بارز تعود به النجمة إليسيا فكاندر للسينما من جديد، بعد تجسيدها لشخصية لارا كروفت في النسخة المحدثة من سلسلة أفلام "تومب ريدر".

وهي نفسها سلسلة الأفلام التي ظهرت بها النجمة أنجلينا جولي في شخصية لارا كروفت في مطلع الألفينيات، وتدور أحداثه حول فتاة محترفة في البحث عن الآثار وتتمتع بالفنون القتالية للدفاع عنها ضد سارقو الاثار.
وسبق للنجمة إليسيا فكاندر الظهور بأدوار مميزة مع النجم برادلي كوبر على سبيل المثال، وسبق لها حصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها بجانب النجم ألن ريدمان.
إليسيا فكاندر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird
إليسيا فكاندر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird
إليسيا فكاندر تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Earthquake Bird
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