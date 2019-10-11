اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-10-2019.. أخر تحديث مع اقتراب الموسم الشتوي

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة

تباين اداء اسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اقتراب الموسم الشتوي الذى تقل فيه بعد الخضر والفاكهة وتظهر أخري، وذلك التغير حدث خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتستقر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-10-2019، ومن ابرز انواع الخضروات التى شهدت تراجع الفاصوليا التى هبطت لتسجل 15 جنيها وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة اليوم:





اسعار الخضروات والفاكهة الأن

سجلت اسعار الفاصوليا ما بين 10 - 12 جنيها في حين كان يتراوح السعر الشهر الماضي بين 20-28 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وحافظت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات، وتراوح الخيار بين 3-8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنيها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.

اسعار الفاكهة بالأسواق المصرية

سعر كيلو الجوافة إلى7 جنيهًا

سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا

سعر كيلو الرمان 5جنيهات

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 إلي12 جنيهًا حسب النوع

سعر كيلو البلح البارحي إلى 20جنيهًا

سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا

سعر كيلو المانجو بين 15 إلي 30 جنيهًا حسب النوع

سعر كيلو الكانتالوب بين 3 و7 جنيهات

سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهًا

سعر كيلو التين البرشومي 10 جنيهًا

سعر كيلو المشمش 20 جنيهًا

اسعار الخضروات بالأسواق المصرية

الخيار البلدى 5 و 6 جنيهات

الملوخية 2و3 جنيهات





البطاطس 5 إلي 7 جنيهات

الكوسة 5 إلي 8 جنيهات

الطماطم 4 إلي 8 جنيهات

القلقاس 4 إلي 7 جنيهات





الكرنب 5 إلي 10 جنيهات



اسعار الخضروات اليوم في مصر

الصنف السعر طماطم من 2-5 بطاطس من 5-9 بصل من 1.5-3 كوسة من 3-4.5 جزر من 2.5 -4 فاصوليا من 9-13 باذنجان من 3-4 فلفل رومي من 2-3 فلفل حامى من 9-13 فلفل الوان من 4-6 خيار بلدى من 2-4.5 بسلة من 6-9 سبانخ من 6-9 قلقاس من 3-7 خيار صوب من 5- 10 كابوتشي 4 جنيهات خس 3 جنيهات ليمون 10 جنيهات

اسعار الفاكهة اليوم







الصنف السعر جوافة من 3 إلى 7 برتقال بلدى من 2 إلى 4 برتقال سكرى من 2 إلى 4 برتقال ابو سرة من 2.5 إلى 5 يوسفى من 2.5 إلى 6 ليمون من 5 إلى 10 عنب كرمسن من 15 إلى 20 عنب رومي احمر من 3.5 إلى 5 تفاح امريكانى من 18 إلى 20 تفاح سورى من 10 إلى 20 تين برشومي من 10 إلى 20 جنيهات بلح زغلول 8 جنيهات



