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مودي سعيد يطرح فيديو كليب 'علامات' حصريآ علي يوتيوب مزيكا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
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مودي سعيد يطرح فيديو كليب 'علامات' حصريآ علي يوتيوب مزيكا
مودي سعيد
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب و الملحن 'مودي سعيد' فيديو كليب بعنوان 'علامات' علي يوتيوب مزيكا ، و هذه الأغنية من ضمن أغنيات ألالبوم مودي الجديد الذي يحمل نفس العنوان حيث من المقرر إطلاقه  قريبآ .

اولأغنية من كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم و ميكس و ماستر ديدو ، جيتار أحمد شعبان و إنتاج (Team 94) أبو السيد و إخراج سامي بساط توزيع شركة 'مزيكا'.

أغاني الألبوم هي:

1- إيه الحلاوة دي
كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع محمد شفيق.

2- علامات
كلمات أحمد علاء الدين و ألحان موي سعيد و توزيع زووم.

3- ع المزيكا
كلمات أحمد علاء الدين و ألحان و ألحام مودي سعيد و توزيع زووم.

4- حبيتك
كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

5- حبك بيكبر
كلمات عمرو والي و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

6- كأنك بيت
كلمات عصام شعبان و ألحان مودي سعيد و توزيع مودي منير.

7- يلا نغير جو
كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

يذكر أن مودي سعيد من أشهر الملحنيين حيث تعاون مع العديد من المطربين و المطربات في الوطن العربي مثل مصطفي قمر و كريم محسن و هيفاء وهبي و محمد نور.
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