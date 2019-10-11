مودي سعيد يطرح فيديو كليب 'علامات' حصريآ علي يوتيوب مزيكا

طرح المطرب و الملحن 'مودي سعيد' فيديو كليب بعنوان 'علامات' علي يوتيوب مزيكا ، و هذه الأغنية من ضمن أغنيات ألالبوم مودي الجديد الذي يحمل نفس العنوان حيث من المقرر إطلاقه قريبآ .





اولأغنية من كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم و ميكس و ماستر ديدو ، جيتار أحمد شعبان و إنتاج (Team 94) أبو السيد و إخراج سامي بساط توزيع شركة 'مزيكا'.



