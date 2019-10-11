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بعد تعليماتها بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي.. 'رشوان' يوجه الشكر لـ غادة والي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:18 ص
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بعد تعليماتها بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي.. 'رشوان' يوجه الشكر لـ غادة والي
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع لنقابة الصحفيين.

وقال المجلس في بيان له، إنه يثق في مواصلة الوزيرة لجهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.

من جانبه أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حرصها التام على التنسيق مع النقابة لحماية حقوق الصحفيين، مشددة على تقديم كافة التسهيلات واحترامها وتقديرها للجماعة الصحفية.
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