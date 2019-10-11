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سينما" زاوية" تحتفل بأسبوع أفلام مئوية إحسان عبد القدوس (صور)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
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سينما زاوية تحتفل بأسبوع أفلام مئوية إحسان عبد القدوس (صور)
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الفجر الفني
 
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تحتفل سينما زاوية بمئوية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، في الفترة من ١٨ أكتوبر إلى ١ نوفمبر، وذلك بعرض مجموعة من الأفلام من كتاباته، وقد تم اطلاق الجدول والبوستر الخاص بالبرنامج، وهو من تصميم عمرو حسني.

لعب الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، دورا محورياً في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية من خلال تقديمه لما يقرب من ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، ولذلك كان من الصعب إختيار برنامج يشمل ويمثل قدر أعماله الواسعة واختيارها للعرض في هذا التكريم.


سيتضمن برنامج "سينما إحسان عبد القدوس" عروض لمجموعة من أفلامه، "امبراطورية م"، الوسادة الخالية"، "أنا حرة"، "في بيتنا رجل"، "لا تطفئ الشمس"، "النظارة السوداء"، "الخيط الرفيع"، " شيء في صدري"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "الراقصة والطبال"، "لا تسألني من أنا"، "حتى لا يطير الدخان"، وتبدء جميع العروض في السابعة مساءً، وندوات بعد عدة عروض بجانب عرض أفيشات الأفلام في السينما.


هذا البرنامج تم بدعم من عائلة الأديب إحسان عبد القدوس، وشركة روتانا وشبكة راديو وتليفزيون العرب "ART" وشركة أفلام النصر والمركز القومي للسينما.
سينما" زاوية" تحتفل بأسبوع أفلام مئوية إحسان عبد القدوس (صور)
سينما" زاوية" تحتفل بأسبوع أفلام مئوية إحسان عبد القدوس (صور)
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