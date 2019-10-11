صفعة جديدة لميسي وبرشلونة

كشفت تقارير إيطالية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشـأن الصفقة التي ينتظرها عشاق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.









وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من تجديد عقده مع النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.









وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات للموقع الإيطالي: "لاوتارو سعيد في الانتر وقريبًا سيوقع على عقد جديد، إنه لا يفكر في أي شيء آخر".









وتابع وكيل المهاجم الأرجنتيني: "نشعر بالفخر لأن هناك عددًا من الأندية تريد التعاقد معه، وهذا يعني أنه يعمل بشكل جيد، وصول كونتي جعله أفضل بدنيًا وفنيًا".













وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن لاوتارو مطلوب في برشلونة الإسباني، بتزكية من مواطنه ليونيل ميسي قائد البلوجرانا.