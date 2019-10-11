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بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
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بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
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أحمد جمال أحمد
 
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شاركت النجمة الكبيرة بيونسيه، متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور "أنستجرام"، مجموعة من اللقطات لجلسة تصوير خاصة أجرتها مؤخرا بإطلالة جديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها بيونسيه، وحظيت بتفاعل كبير من متابعيها على موقع أنستجرام، وذكرت الصحيفة أن الإطلالة من تصميمات ماركة أزياء Christopher Kane.

يأتي ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن استعداد النجمة بيونسيه للعمل على أول تعاون غنائي بينها وبين النجمة الكبيرة أديل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذا الخبر السار أعلن عنه مغني فرقة "وان ريبابلك"، المطرب "ريان تيدر"، وذلك أثناء حوار تليفزيوني أجراه مع Z100.

وقالت "ريان" في حواره أن أديل وبيونسيه ستتعاونان معا في أغنية جديدة ستطرح ضمن ألبوم فريق "وان ريبابلك" الغنائي القادم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية.

وكانت قد ترددت أنباء قوية في الأسابيع الماضية عن استعداد النجمة الكبيرة أديل للعودة للغناء من جديدة، بقرب طرحها لأغنية جديدة، على ما يبدوا ستكون هي الأغنية التي أعلن عنها "ريان تيدر".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه عودة أديل للغناء من جديد، يأتي بسبب ما تشعر به من ارتياح في الفترة الحالية بعد إتمام طلاقها رسميا.

وسبق أن ذكرت "زا ميرور" البريطانية، أن النجمة البريطانية الكبيرة تشعر حاليا بسعادة وحماسة بالغة لما تحمله لها الحياة، وذلك نقلا عن مصادر مقربة منها.

وذكرت "زا ميرور"، أن أديل هيأت نفسها وحياتها للمستقبل بعد نهاية زواجها، وقد توصلت لاتفاق مع زوجها السابق سايمون كونيكي، على التشارك في تربية نجلهما "أنجيلو" الذي يبلغ من العمر ستة سنوات.
ووفقا لوثائق أطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فإن استفاء أوراق الطلاق تم رسميا في منتصف شهر سبتمبر الماضي.
بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
بيونسيه تظهر في جلسة تصوير جديدة بمجموعة لقطات مثيرة (صور)
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