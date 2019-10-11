بالصور .. جاستن بيبر وزوجته يتشاركان في جلسة تصوير ترويجية لـ "كالفين كلاين"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
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أحمد جمال أحمد
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تشارك الثنائي جساتن بيبر وزوجته هايلي بالدوين، للمرة الأولى في جلسة تصوير ترويجية لماركة ملابس، وهي ماركة كالفين كلاين.
ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات الرسمية لجلسة التصوير التي وصفتها بالحميمية، والتي روج خلالها الثنائي لخط موضة الملابس الداخلية لماركة كالفين كلاين لموسم شتاء 2019 – 2020.
ونقلت الصحيفة لقطات من جلسة التصوير للثنائي، عن الحساب الخاص لجاستن بيبر على موقع تبادل الصور الشهير "أنستجرام".
يأتي ذلك بعد احتفل الثنائي جاستن بيبر وهايلي بلدوين بزواجهما للمرة الثانية بحفل كبير حضره عدد من نجوم ونجما بوليوود من أصدقائهم المقربين.
وكانت قد نشرت عارضة الأزياء الشابة هالي بلدوين اللقطات الأولى الرسمية لها من حفل زفافها الثاني على المغني الكندي الشاب جاستن بيبر، وظهرت هايلي بهذه اللقطات للمرة الأولى مرتدية لفستان الزفاف، وقالت صحيفة ديلي ميل أن فستان زفاف هايلي كان من تصميمات ماركة أزياء Off-White.
وفيما يخص اللقطات من جلسة التصوير الترويجية لماركة كالفين كلاين، فإنها تأتي ضمن مشاركة جاستين بيبر كأحد أبرز عارضي الأزياء الشباب، التي اختارتهم الشركة للمشاركة بحملة العيد الخمسون لتأسيس شركة كالفين كلاين.
ومن ضمن العارضين المشاركين في حملة الذكرى الخمسون على تأسيس الشركة، كل من A$AP Rocky وTroye Sivan وLiu Wen.
وقالت صحيفة ديلي ميل أن الملابس التي ظهر بها الثنائي في جلسة التصوير من نوع CK للرجال وCK sports للسيدات.
ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات الرسمية لجلسة التصوير التي وصفتها بالحميمية، والتي روج خلالها الثنائي لخط موضة الملابس الداخلية لماركة كالفين كلاين لموسم شتاء 2019 – 2020.
ونقلت الصحيفة لقطات من جلسة التصوير للثنائي، عن الحساب الخاص لجاستن بيبر على موقع تبادل الصور الشهير "أنستجرام".
يأتي ذلك بعد احتفل الثنائي جاستن بيبر وهايلي بلدوين بزواجهما للمرة الثانية بحفل كبير حضره عدد من نجوم ونجما بوليوود من أصدقائهم المقربين.
وكانت قد نشرت عارضة الأزياء الشابة هالي بلدوين اللقطات الأولى الرسمية لها من حفل زفافها الثاني على المغني الكندي الشاب جاستن بيبر، وظهرت هايلي بهذه اللقطات للمرة الأولى مرتدية لفستان الزفاف، وقالت صحيفة ديلي ميل أن فستان زفاف هايلي كان من تصميمات ماركة أزياء Off-White.
وفيما يخص اللقطات من جلسة التصوير الترويجية لماركة كالفين كلاين، فإنها تأتي ضمن مشاركة جاستين بيبر كأحد أبرز عارضي الأزياء الشباب، التي اختارتهم الشركة للمشاركة بحملة العيد الخمسون لتأسيس شركة كالفين كلاين.
ومن ضمن العارضين المشاركين في حملة الذكرى الخمسون على تأسيس الشركة، كل من A$AP Rocky وTroye Sivan وLiu Wen.
وقالت صحيفة ديلي ميل أن الملابس التي ظهر بها الثنائي في جلسة التصوير من نوع CK للرجال وCK sports للسيدات.
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