خاص بالفيديو - خالد قمر ينافس محمد صلاح "بلقطة عالمية"

إلتقطت عدسة الفجر الرياضي تصويبة رائعه لخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري من منطقة الكورنر، في احدى تدريبات الفريق السكندري استعدادا لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف.

واسكن قمر الكرة داخل الشباك من تصويبة رائعة من خلف نقطة الكورنر في لقطة عالمية لمهاجم منتخب مصر والزمالك السابق.

وكان محمد صلاح قد احرز هدف رائع بنفس الطريقة في مرمى منتخب سوازيلاند ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية 2019 على ملعب ستاد القاهرة.





من ناحية أخرى اقترب محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهمما يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





وذكرت صحيفة "إكسبريس" الانجليزية أن ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه إصابة محمد صلاح مؤكدة أنه سيشارك في لقاء مانشستر يونايتد.





وأشارت إلى أن محمد صلاح واثق أيضاً من المشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد وسيخضع لبرنامج علاجي فور عودته إلى إنجلترا من الإمارات لحصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط.