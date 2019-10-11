سيميوني: برشلونة هو الفريق الأكثر إكتمالا في الدوري.. وتحدثت مع جريزمان منذ أيام

أكد دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد على أن نادي برشلونة يعتبر الفريق الأكثر إكتمالا في الدوري الإسباني حتى الآن.

وقال سيميوني في تصريحات إذاعية: "‏عندما يأخذ كوريا، فيتولو وليمار، قفزة الجودة هذه سنكون أقرب إلى برشلونة و ريال مدريد في الوقت الحالي لسنا في هذه المرحلة عليك أن تقول للناس الحقيقة".

وأضاف دييجو: "‏بعمر 26 عاما، بدأ غريزمان يبلي بلاء حسنا، جواو فيليكس يبلغ من العمر 19 عاما هناك سبع سنوات في المسافة العمرية".









وتحدث سيميوني عن جريزمان قائلا: "من يفتقد الآخر جريزمان أم أتليتيكو؟ إنه سؤال لغريزمان، ‏لقد تحدثت إليه قبل بضعة أيام ولدي علاقة جيدة معه لا نتحدث عن كرة القدم عندما كنا معا (يضحك)، لم أتفاجأ أنه لم يلعب ضد إشبيلية، لأنه في البارسا".





وأكمل: "‏تواصل جريزمان مع ميسي؟ إنها مشكلة بالنسبة لفالفيردي، غريزمان لا يتحدث كثيرا، يدخل قلوب الناس بسبب تواضعه، ليس لدي أدنى شك في أن أولئك الذين يلعبون جيدا يمضون قدما".





وأنهى سيميوني حديثه قائلا: "‏أعتقد أن البارسا لا يزال لديه الفريق الأكثر اكتمالا بين كل الاندية، لديه خط وسط هائل و لديه راكيتيتش ويجلس على مقاعد البدلاء، راكيتيتش الذي فاز بكل شيء هو بديل".





ويتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.