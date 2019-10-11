اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا ودياً

يلتقي المنتخب الأولمبى مساء اليوم الجمعة، مع نظيره الجنوب أفريقى، ودياً استعداداً للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى القاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وركَّز شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خلال التدريبات الأخيرة، على الجُمل التكتيكية والخططية، المقرر تنفيذها خلال ودية اليوم.





وأنهي المنتخب الأوليمبي تدريباته أمس بتقسيمة بين فريقين، وأوقفها "غريب" أكثر من مرة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية.





وشهد التدريب تركيز على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها خاصة التى تكون أمام مرمى المنافس، محذراً من الاستهتار خلال المباريات الودية، واعتبرها المعيار الحقيقى لوضع أى لاعب فى التشكيل الأساسى.





وصرح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب، إن مباراتى جنوب أفريقيا هما البروفة الأخيرة قبل البطولة، وأشار إلى أن لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة، والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق إنجاز يضاف لإنجازات الكرة المصرية.



