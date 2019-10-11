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طاهر محمد طاهر: هدفنا الوصول لطوكيو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
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طاهر محمد طاهر: هدفنا الوصول لطوكيو 2020
طاهر محمد طاهر
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السيد علي
 
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علق لاعب نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي طاهر محمد طاهر، علي استعدادات الفراعنة لمباراة جنوب أفريقيا والتي تأتي في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. 

وصرح نجم المقاولون، خلال لقاء خاص مع قناة "أون سبورت" أن المنتخب الأولمبي أصبح يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولاعبين متألقين في أنديتها، وهو ما جعل المنافسة شرسة في المعسكر".

وتابع لاعب الفراعنة الجميع يعمل من أجل مصلحة الفريق قائلاً: "كلنا عاوزين نفس الهدف والكل نفسه يفوز بالبطولة ونصعد الأولمبياد". 

وواصل طاهر أن كل المراكز في المنتخب أصبح فيها منافسة شرسة، وهو ما يعود بالنفع بشكل كبير على المنتخب بشكل كامل. 

ويخوض المنتخب الأولمبي أولى مبارياته الودية اليوم استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر في تلك النسخة، والتي من خلالها يمكن التأهل لأولمبياد طوكيو. 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره جنوب أفريقيا مباراتين الأولى اليوم، والثانية يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري. 

يذكر أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب اتفق مع المسؤلين على عدم إذاعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا. 

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