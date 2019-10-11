فريق "جيمس بوند" يصاب بالفزع بسبب "هجوم إرهابي"!
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
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أدى انتشار أنباء عن وجود هجوم إرهابي محتمل في موقع تصوير سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة إلى إصابة فريق عمل الفيلم بالفزع الشديد ف موقع التصوير.
وتستضيف قاعدة بريز نورتون الجوية البريطانية عددا من الفنيين الذين يعملون على تجهيز مشاهد تابعة لفيلم "جيمس بوند" الجديد الذي يحمل عنوان "لا وقت للموت" (No Time To Die)، إلا أن تصوير الفيلم الروتيني شهد اضطرابا غير متوقع، حيث تم إجلاء ما يقدر بنحو 400 شخص من فريق عمل الفيلم، بينما انتشرت الكلاب البوليسية في المنشأة العسكرية لتمشيطها بحثا عن المتفجرات التي ستستخدم في الهجوم الإرهابي المحتمل، فضلا عن وضع طوق طوله 300 متر حول الشاحنة المشتبه بها.
ونتجت حالة الفزع هذه عن وجود شاحنة صغيرة داخل القاعدة، عُثر عليها مقلوبة على الأرض، وتملك تصريحا أمنيا منتهي الصلاحية، ما دفع عناصر الأمن إلى إخلاء المنشأة خوفا من أن تكون مفخخة.
ولحسن الحظ لم تحتو الشاحنة الصغيرة على أي متفجرات أو مواد خطيرة أخرى، واتضح بعد البحث أنها تابعة لفريق التصوير، وأن العمال المهملين تركوها داخل المنشأة العسكرية وبهذه الوضعية، منذ استخدامها في تصوير بعض المشاهد خلال الأسبوع الماضي.
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