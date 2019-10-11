شاهد.. سيناتور أمريكي يفضح علاقة تركيا بتنظيم داعش الإرهابي

كشف سيناتور أمريكي، عن تفاصيل العلاقة والتنسيق بين تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم "داعش" الإرهابي.





وقال السيناتور ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقطع فيديو نشرته قناة "Extra News" الفضائية، إن تركيا من أكثر الحلفاء إخلاصا لتنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف، أن تركيا قامت بتطوير تجارة الحرب مع التنظيم الإرهابي، بل إن هذا يعتبر أمر مهم جدًا بالنسبة لهم.





وعرض السيناتور الأمريكي خريطة توضح خط الإمداد الرئيسي لداعش، موضحا أنه يأتي من فجوة في الحدود التركية – السورية، ويمر مباشرة إلى الرقة ثم إلى العراق.





ولفت إلى أن القوات الروسية هاجمت في وقت سابق إمدادات النفط للمرة الأولى، منتقدا الدول الموجودة في التحالف الدولي الذي تقوده بلاده لأنها لم تسقط عليهم قنبلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر، لكن بطريقة ما فشلوا في استهداف ناقلات النفط الخاصة بالتنظيم الإرهابي، إلا أن القوات الروسية دمرت 500 ناقلة نفط في يوم واحد.

وأكد أن القصف الروسي لحافلات النفط أثار غضب الأتراك لأنهم يحققون ربحا كبيرا منه، بنسبة 50% على كل شحنة نفط ويأخذون النفط المسروق من السوريين ثم يصدرونه في صورة ديزل وبنزين إلى داعش في الرقة عاصمة التنظيم الإرهابي، ثم يذهب إلى العراق –حسب قوله-.



