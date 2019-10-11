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كوليبالي يرد على الرحيل عن نابولي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
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كوليبالي يرد على الرحيل عن نابولي
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علاء خليف
 
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أكد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي أنه يسعي لمساعدة فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" بالموسم الحالي، مشددًا على صعوبة المنافسة بالبطولة المحلية هذا الموسم.


وصرح "كوليبالي": " أسعي لمساعدة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، رغم صعوبة المنافسة على اللقب المحلي هذا الموسم، حيث تشهد البطولة المحلية تقارب في المستوي بين جميع أندية الدوري، بالإضافة لنادي يوفنتوس حامل لقب البطولة والذي لن يفرط بها بسهولة".


وأضاف: " نستهدف التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد البداية الجيدة أمام ليفربول".


ونفي "كوليبالي" الأنباء المتداولة حول رحيله عن نادي نابولي الإيطالي، وقال: " لقد اعتدت علي تلك الأنباء كثير منها يخرج كل يوم. يقولون إنني سأغادر، لكنني أركز في الوقت الحالي على الفوز ببطولات مع نابولي، والباقي لا يهمني".

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