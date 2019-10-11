شاهد.. ماذا يفعل أردوغان في اللاجئين السوريين بتركيا؟

عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، تقرير يرصد تظاهر اللاجئين السوريين في تركيا، اعتراضا على قرار ترحيلهم.





ويظهر في التقرير تظاهر المئات في منطقة "سراج خانة"، اعتراضا على قرارات الترحيل التي تقوم بها الدولة ضدهم، كما سندتهم في ذلك العديد من المنظمات الحقوقية، بينما خرجت ضدهم مظاهرات أخرى وحدثت اشتباكات بينهم، وقامت الشرطة بفضها واعتقال العشرات.





وفي وقت سابق، شنت وزارة الداخلية التركية حملة موسعة ضد اللاجئين السوريين، الذين يتاجر بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تارة يبتز بهم أوروبا، وتارة أخرى بلدهم الأصلي سوريا.





وقامت وزارة الداخلية بحملات واسعة لترحيلهم من البلاد الأمر الذي أثار ضجة وسخطا دوليا واسعا.





ويزعم الرئيس التركي أن بلاده تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، ويقوم باستخدامهم كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يهدده باستمرار بهم، إما أن يوافق على قراراته وخطواته وإنا سوف يفتح الطريق أمام اللاجئين إلى دول أوروبا.





وحاول أردوغان الضغط على الدول الأوروبية للحصول على دعمهم في العملية العسكرية التي يشنها لاحتلال شمال شرق سوريا، من خلال ورقة اللاجئين وهددهم بفتح الطريق إذا لم يؤيدوه في احتلال سوريا.



