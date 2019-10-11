شاهد.. ماذا يفعل أردوغان في اللاجئين السوريين بتركيا؟
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، تقرير يرصد تظاهر اللاجئين السوريين في تركيا، اعتراضا على قرار ترحيلهم.
ويظهر في التقرير تظاهر المئات في منطقة "سراج خانة"، اعتراضا على قرارات الترحيل التي تقوم بها الدولة ضدهم، كما سندتهم في ذلك العديد من المنظمات الحقوقية، بينما خرجت ضدهم مظاهرات أخرى وحدثت اشتباكات بينهم، وقامت الشرطة بفضها واعتقال العشرات.
وفي وقت سابق، شنت وزارة الداخلية التركية حملة موسعة ضد اللاجئين السوريين، الذين يتاجر بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تارة يبتز بهم أوروبا، وتارة أخرى بلدهم الأصلي سوريا.
وقامت وزارة الداخلية بحملات واسعة لترحيلهم من البلاد الأمر الذي أثار ضجة وسخطا دوليا واسعا.
ويزعم الرئيس التركي أن بلاده تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، ويقوم باستخدامهم كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يهدده باستمرار بهم، إما أن يوافق على قراراته وخطواته وإنا سوف يفتح الطريق أمام اللاجئين إلى دول أوروبا.
وحاول أردوغان الضغط على الدول الأوروبية للحصول على دعمهم في العملية العسكرية التي يشنها لاحتلال شمال شرق سوريا، من خلال ورقة اللاجئين وهددهم بفتح الطريق إذا لم يؤيدوه في احتلال سوريا.
كما قام الرئيس التركي بشن عملية عسكرية لاحتلال جزء من سوريا بزعم تطهيرها من الإرهاب وتوفير منطقة آمنة يتم نقل اللاجئين السوريين فيها، بينما يتخوف من المجتمع الدولي من الأطماع الواضحة للرئيس التركي في سوريا.
Advertisements
- خبير في الشأن التركي يكشف سبب عملية عفرين
- أردوغان يهدد بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا
- تركيا تهدد مجدداً بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا
- أحمد موسى: أردوغان يبتز أوروبا ويطالبهم بـ 40 مليار دولار مقابل إقامة السوريين
- أردوغان يبتز أوروبا ويهدد بفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين
- محلل تركي: أردوغان اتخذ من اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الأموال (فيديو)
- الجيش التركي يشن هجومًا على سوريا بضربات جوية على بلدة حدودية
المزيد عن: سوريا تركيا احتلال سوريا أردوغانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر