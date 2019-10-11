شاهد فضائح أردوغان في تركيا.. يدافع عن المثليين ويهاجم شعبه بسبب السلع الغذائية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:50 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، عدة تقارير عن الأوضاع في تركيا تفضح ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ توليه حكم تركيا.
وكشف أحد التقارير عن تصريحات للرئيس التركي الذي يتشدق بالدين، عن رأيه في المثليين ودفاعه عنهم، أثناء إجابته على سؤال وجهه له أحد الشباب يقول: هناك مثليين ومتحولين جنسيا في تركيا، هل تعترف بحقوقهم كما يحدث في أوروبا؟
وقال "أردوغان"، ردا على الشاب: "يجب ضمان حقوق وحريات المثليين من الناحية القانونية ونرى أن المعاملة التي يواجهها المثليين من وقت لآخر على شاشات التلفاز هي معامل غير إنسانية".
وأشار التقرير إلى ارتفاع الدعارة في تركيا بنسبة 790% في الفترة من 2002 حتى عام 2018، أي منذ تولي حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان الحكم.
كما كشف تقرير أخر عن مهاجمة أردوغان للشعب التركي بسبب استيائه من غلاء الأسعار وعدم تواجد السلع الغذائية، حيث قال لهم: "الطماطم.. والباذنجان والفلفل الحار.. والبطاطس.. فكروا فكروا كم سعرالرصاصة الواحدة فكروا في ملابس الجنود وحملة السلاح.. فكروا في من يحارب الإرهاب.. تفكرون في البطاطس والبصل.. لا للطماطم.. لا للبصل.. ولا للبطاطس".
وعرض البرنامج مقطع فيديو أخر لأحد الشباب يرقص عاريا في زي بعض النساء، في أحد الأفراح دون أن يعترض عليه أحد أو يمنعه من فعل مثل هذه الأمور.
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