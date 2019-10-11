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دي يونج معلقاً على فوز هولندا: علينا المواصلة الانتصارات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
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دي يونج معلقاً على فوز هولندا: علينا المواصلة الانتصارات
دي يونج
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السيد علي
 
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علق نجم المنتخب الهولندي وبرشلونة الإسباني فرانكي دي يونج على الفوز الصعب الذي حققه منتخب بلاده مساء أمس على نظيره إيرلندا الشمالية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020. 

وكشف "دي يونج"، خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء أن فريقه حقق الفوز في لقاء صعبا للغاية، مؤكدا أن منتخب إيرلندا الشمالية قدموا مستوى مميز وكانوا منظمين بشكل كبير، "الأمر كان معقدا للغاية علينا، ولكن في النهاية حققنا الانتصار".

وتابع اللاعب الهولندي: "وجدنا صعوبة في خلق عدد من الفرص في الشوط الأول، بسبب تقارب الخطوط والتماسك الدفاعي الذي كان يلعب به منتخب إيرلندا الشمالية، تنظيمهم كان مميزا جدا، الأمر كان صعبا علينا للغاية، ولحسن حظنا انتصرنا في اللقاء". 

وتطرق إلي الحديث علي الهدف الذي سجله لمنتخب بلاده في اللحظات الأخيرة من مواجهة أمس: "لحسن حظنا حققنا الفوز بالتأكيد أن الكرة جاءت بهذا الشكل، نجحنا في تحقيق الفوز في النهاية، أظن بأن مهارتي في الهدف كانت كبيرة جدا وواضحة جدا".  

وأنهي دي يونجم  تصريحاته : "اعتقد أن هذا الفوز جيد جدا بالنسبة لنا، أصبحنا في المركز الأول، علينا الاستمرار في الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة من أجل التأهل". 

يذكر أن المنتخب الهولندي قد تمكن من تحقيق فوزا صعبا للغاية على نظيره إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا عام 2020. 

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