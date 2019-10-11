المنتخب الوطني يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية

يسافر المنتخب الوطنى الأول إلى برج العرب بالإسكندرية، مساءً اليوم، من أجل الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية حتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون؟





وقرر الامن إقامة اللقاء فى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة، لأسباب خاصة.





وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وهم كما يلي : محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.





فيما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية للمنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.





وفد أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، في وقت سابق أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ من نفس الشهر.



