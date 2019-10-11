بدرية طلبة تعلن توقف عرض "ريا وسكينة تاني" حزنا على وفاة طلعت زكريا

اعتذرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عن توقف عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني" حدادًا على وفاة طلعت زكريا.

وقالت: "بنعتذر عن عرض مسرحية ريا وسكينة تاني، هذا الاسبوع حدادًا على وفاة زميلنا طلعت زكريا، اللي حابب يسترد قيمة الحجز واللي حابب يأجل يتواصل مع إدارة المسرحية".

ولاقت الممثلة بدرية طلبة الإعجاب والتقدير من جانب المتابعين على موقع التواصل الإجتماعي





وقال أحد المعلقين : شعور جميل من فنانة جميلة ومحترمة شكرًا، والله فيكي الخير ودي لفتة طيبة ميعرفهاش غير الفنان الحقيقي .





وعلق آخر: "الله يرحمك يا استاذ طلعت وربنا يجعل مثواك الجنة يارب، أما بخصوص تأجيل المسرحية عشان الفنان المرحوم طلعت زكريا ده شئ مش غريب عن الفنانة المحترمة بدرية طلبة ، والمحترم الاستاذ مصطفى سالم الأصل كله".





ثم علقت إحدى المتابعات قائلة : طول عمرك بنت أصول وبتعرفي الواجب سلمت البطن الذي أنجبتك يا فنانة يا مبدعة .





مسرحية ريا وسكينة تاني تم إفتتاحها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح تياترو مصر بالإسكندرية ، وهي من إخراج حسام الدين صلاح ، وتأليف مصطفى سالم ، ومن إنتاج شركة هاي موكا ، بطولة بدرية طلبة ، إنتصار ، حمدي الوزير و رضا إدريس .





تلعب الفنانة بدرية طلبة دور "ريا " ، وتجسد إنتصار دور "سكينة "، ويجسد حمدي الوزير دور " عبد العال " و رضا إدريس دور "حسب الله " .





يتم تقديم مسرحية " ريا وسكينة تاني " بشكل جديد على خلاف عرض مسرحية شادية وسهير ، يتم تقديم في مسرحية ريا وسكينة تاني دليل براءة ريا وسكينة من تهمة خطف السيدات وقتلهم من أجل سرقة مجوهراتهم ، وبحسب الوثائق التي تم الحصول عليها فهما مناضلتان ضد الإحتلال الإنجليزي ، وقتلاهما كانوا عساكر إنجليز .



