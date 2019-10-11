المشرف العام على "القومي للحضارة": المتحف مركز للإشعاع الثقافي

قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، إن المتحف سيكون بيتًا لتقديم صورة مصر وحضارتها بصورة مشرفة، فهو مؤسسة ثقافية حضارية لا تضم متحفًا بل عدد آخر من المنشآت التي تكمل الرسالة الثقافية له،وكل هذا علي مساحة 33 فدان ستتحول إلي مركز إشعاع ثقافي.





جاء ذلك خلال كلمته في "ملتقي الأثريين التاسع 2019"، بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت رعاية اتحاد الأثريين المصريين وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.





وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا علي تجهيز 3 قاعات لافتتاحها منتصف نوفمبر المقبل، حيث يقوم المتحف بجمع قطع أثار من متاحف أخري





لدينا فريق ترميم متكامل من عدة تخصصات المختلفة، بمعامل متطورة منها معمل تحليل دي إن ايه لا يوجد مثله إلا في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف به أصول وإمكانيات غير متاحة لمتاحف أخري كثيرة.





متحفنا ليس منافسا للمتحف المصري الكبير بل مكمل له في تقديم صورة مصر الحضارية وما بيننا توازن وليس تنافس، موقع المتحف استراتيجي ومنطقة غنية حبتها الطبيعة ببحيرة تمثل مصدر جذب قوي للمتحف وهي بحيرة عين الصيرة الجاري تطويرها حاليًا.



