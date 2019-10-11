توقعات بتحقيق "الجوكر" 90 مليون مع نهاية أول أسبوع عرض للفيلم





حصد فيلم "الجوكر" أربحًا ضخمة حصد حتى الآن بلغت أكثر من ستين مليون دولار من مبيعات التذاكر عالميا بعد افتتاحه يوم الجمعة الفائت.





ويتوقع أن يرتفع الرقم لأكثر من تسعين مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع.





تدابير أمنية





وعلى ما يبدو أسابيع الجدل حول الفيلم لم تعق نجاحه، حيث ارتكز معظمها على انتقاد فكرة التعاطف مع إحدى أبرز الشخصيات الخيالية الشريرة، وخوف السلطات من تقليد الجمهور للجوكر وأفعاله دفعها لزيادة التدابير الأمنية في أغلب صالات السينما.





لكن رغم مخاوف البعض إلا أن الفيلم سبق أن حصل على إشادة شبه جماعية من النقاد حين افتتح في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة الأسد الذهبي.





توقعات للأوسكار





كما توقع العديد البطل واكين لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.







