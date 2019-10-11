شاهد.. التفاصيل الكاملة لمعرض القاهرة الدولي "إفريقيا تبتكر"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية هي التي تنظم معرض القاهرة الدولى "إفريقيا تبتكر"، والذي يهدف إلى دعم المبتكرين والابتكار، وهو ما تسعى له دائما الأكاديمية.
وأضاف "فاروق" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المعرض يمثل دائما سوق للابتكار في مصر، ويتم توجيه الدعوة لكافة المبتكرين في مصر، ويدعون كافة أطياف المجتمع المصري للابتكار.
وتابع نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن المعرض سيقام هذا العام في نسخته السادسة، وأصبح على خريطة المعارض في مصر، والجديد هذه السنة هو التركيز على أفريقيا بشكل عام، وهذا في إطار دور مصر ورئاستها للاتحاد الأفريقي.
ولفت إلى أنه يتم إقامة المعرض في أماكن متاحة للجميع، لتشجيع الناس والأجيال المقبلة على الابتكار، وأصبح هناك أسر كاملة بأفرادها المختلفين وأطفالهم أيضا معهم يزورون المعرض.
وكشف أنه سيتم إقامة المعرض هذا العام في مركز مصر للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، بسبب زيادة عدد العارضين، موضحا أنهم بدأوا بـ500 ابتكار، وهذا العام قد يصل العدد إلى حوالي 1000 ابتكار، أي ضعف العدد.
وأوضح أن المعرض ليس هدفا في حد ذاته، ولكن أن تنبثق منه مجموعة من البرامج تعمل طوال العام، مشيرا إلى أنهم يدعون اتحاد الصناعات والشركات المصرية لتأخذ هذه الأفكار، والأفكار القابلة للتطبيق يتم تحويلها إلى شركات ناشئة، وبرامج في الأكاديمية معني بهذه الأفكار، وهذا العام سيتم اختيار 5 أفكار لتحويلها إلى شركات ناشئة وتقديم الدعم المالي والفني لها بقيمة 200 ألف جنيها.
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