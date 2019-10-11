مؤمن زكريا : محمد صلاح عرض عليه العلاج على نفقته في 3 دول

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حالته الصحية وتفاصيل علاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية.









وكشف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه عاد من ألمانيا منذ 4 أيام، وخضع لفحوصات طبية بألمانيا، وستظهر النتائج خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه نتائج الفحوصات هي التي ستحدد فترة العلاج سواء في مصر أو العودة لألمانيا من جديد.









وأكد لاعب النادي الأهلي أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي دائم التواصل به خلال تواجده في ألمانيا للاطمئنان على حالته، موضحا أنه عرض عليه العلاج في ثلاث دول خارجية سواء في ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا على نفقته الخاصة.









وشكر مؤمن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب على الدعم الكامل الذي قدمه للاعب، متابعا: "ما يفعله الخطيب معي ليس غريبا على أبناء الأهلي نهائيا، قالي لو في علاج تاني قولي وملكش دعوة بأي حاجة".









وأنهي مؤمن زكريا تصريحاته موجهاً الشكر والتحية لكل اللاعبين وجماهير مصر التي ساندته ودعمته خلال الفترة الماضية: "كل الأندية اللي لعبت فيها الناس كلها بتكلمني وبتطمن عليا، حب الناس ده أهم حاجة والله كسبتها".



