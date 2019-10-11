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محمود متولي: أي لاعب في مصر يتمنى التواجد في الأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
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محمود متولي: أي لاعب في مصر يتمنى التواجد في الأهلي
محمود متولي
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السيد علي
 
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أكد محمود متولي، مدافع فريق النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بكونه واحدًا من أفراد فريق الأهلي الذين احتفلوا بتسلم درع لقب الدوري الـ41 في تاريخ الأحمر.


وتابع متولي في تصريحات تليفزيونية لقناة "On Sports": "كوني أصبحت واحدًا من أسرة النادي الأهلي بعد انضمامي إليه مطلع الموسم الجاري، طبيعي أن أكون سعيد للغاية وأحتفل معهم بلقب الدوري".

وواصل مدافع الأهلي : "الاحتفال رائع جدًا، ومعروف عن الأهلي دائمًا بطولاته، وطالما كنت موجود في الأهلي فلابد أن يكون في ذهنك أنك تنافس على كل البطولات".

وأكمل متولي حديثه: "أي لاعب في مصر يتمنى أن يتواجد في فريق النادي الأهلي، لأن هذا يساهم في أن تصنع لنفسك اسمًا وتاريخًا كبيرًا مليء بالبطولات والإنجازات".

وتحدث عن الإصابة التي لحقت به في مباراة السوبر الماضية أمام الزمالك : "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ومراحل التأهيل التي أخوضها تسير بشكل منتظم".

وأنهي لاعب النادي الاهلي تصريحاته عن إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة في الدوري: "حتى الآن لا أمتلك تأكيدًا نهائيًا بشأن لحاقي بالمباراة أو غيابي عنها، ولكن التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد".

وأتي هذا علي هامش  فعاليات الاحتفالية التي أقامتها الشركة الراعية لتسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي، بعدما حسمه لصالحه عن موسم 2018-2019.


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