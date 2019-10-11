نانسي عجرم والعسيلي يشعلان حفلا فنيا لصالح إحدى الشركات بالتجمع الخامس (صور)

أحيا النجم محمود العسيلي، حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الشركات بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس حيث صعد عسيلي على المسرح في تمام العاشرة مساءًا وعلى مدار ساعة أشعل أجواء الحفل.





وكان النجم محمود العسيلي قد بدأ فقرته الغنائية بأغنية "الليله" والتي تفاعل معها الحضور تلاها أغنيه "يا ناس" ثم قدم أغنيتي “فوقي" و"أنا مش مضمون"، قبل أن سعيد إشعال الحفل بأغنيات "ملايين"، "يا حلم بعيد"، "في حتة تانية".

كما حرص على غناء اغنيتي " قدر تطير"،" ابن مصر"، فيما ختم فقرته الغنائية بأغنية" ترررم"





وحرص عسيلي على تقديم التحية للنجم الكبير محمد فؤاد والذي عبر عن سعادته وسط الحضور بالحفل الذي نظمته we can لمالكها جهاد الطويل وندا عبد العزيز.





فيما بدأت السوبر ستار نانسي عجرم وصلتها الغنائية على أنغام اغنية "الدنيا حلوه"، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا ثم غنت وسط تفاعل كبير مع الجمهور أغنيه "ما تيجي هنا" ، ثم "بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع"،





ووجهت التحية للنجم محمد فؤاد بأغنية "لو سألتك انت مصري"، فيما تفاعل معها فؤاد وأطلق صافرات تشجيع لها ثم استكملت نانسي برنامجها الغنائي بأغنيات "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك"،. اختتمت حفلها بغناء اغنيتها "مين ده اللي نسيك" في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا. وحرص الحضور على التقاط الصور السيلفي معها وسط ترحيب منها.

الجدير بالذكر ان الإعلامي تامر امين قد وصل مؤخرا للحفل والتقط العديد من الصور تجمعه بكل من الإعلامي خيري رمضان واسامه منير، وحضر الحفل كل من النجوم محمد فؤاد ورامي وحيد وأمل رزق ولقاء سويدان.



