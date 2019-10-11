خبير عسكري سوري: الأتراك حاليا أظهروا كل بشاعتهم (فيديو)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
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نعيم يوسف
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد محمد عيسى، إن إرهاب الدولة التركية بدأ منذ عهد السلطان سليم الأول حينما دخل حلب، وذبح 50 ألف شخص، وخلال أسبوع واحد قتل 400 ألف شخص.
وأضاف "عيسى"، في مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن أردوغان يريد اقتطاع جزء من الأراضي السورية، تحت مسميات مختلفة، وهو يقوم بعملية تغيير ديموغرافي فيي المنطقة، لافتا إلى أن جميع الإرهابيين المتواجدين في سوريا دخلوا عن طريق البوابة التركية، والأتراك حاليا أظهروا كل بشاعتهم.
الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم "نبع السلام"، للقضاء على الأكراد في شمال شرق سوريا، وتنفيذ منطقة آمنة ينقل فيها اللاجئين السوريين الموجوديين في بلاده.
ولاقت هذه العملية استنكارا دوليا واسعا، وأكدت مصر أنها انتهاك واعتداء على سيادة الأراضي السورية، وهو الموقف الذي اتخذته كل الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، ما عدا دولة قطر التي أيدت الرئيس التركي في هذه العملية بزعم أنه يؤمن حدود بلاده.
وفي وقت لاحق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال آلاف الجنود إلى سوريا لتأمين الأوضاع إذا قام الجيش التركي بالقضاء على الأكراد، بينما يتخوف الكثير من دول العالم من إطلاق سراح الآلاف من المساجين من تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة لما يعرف عن النظام التركي الحالي ودعمه للإرهابيين.
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