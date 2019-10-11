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أحمد حسن: مجموعة الزمالك بأبطال إفريقيا أصعب من الأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
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أحمد حسن: مجموعة الزمالك بأبطال إفريقيا أصعب من الأهلي
أحمد حسن
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السيد علي
 
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تحدث عميد لاعبي العالم أحمد حسن ، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، عن مجموعتي النادي الأهلي والزمالك في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وصرح "حسن"، خلال لقاء بقناة "أون سبورت" إنه يرى مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا جيدة ومتزنة، بينما يرى أن مجموعة نادي الزمالك التي سيصعد إليها حال فوزه على نادي جينراسيون فوت السنغالي أصعب من حيث الفرق. 

وواصل العميد : "الفريق البطل سواء الأهلي صاحب أكبر عدد بطولات في القارة 8 بطولات ويسعى للتاسعة والزمالك يكسب أي حد، الفريق البطل قادر على الفوز بأي مباراة". 

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ضمن صفوف المجموعة الثانية، والتي ضمت كل من نادي النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي. 

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة النجم الساحلي على الأراضي التونسية في أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر. 

على الجانب الآخر أسفرت القرعة عن وقوع نادي الزمالك ضمن صفوف المجموعة الأولى والتي ضمت كل من نادي مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، ونادي زيسكو الزامبي. 

ومن المنتظر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره جينراسيون فوت السنغالي في مباراة الإياب من الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة.  

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