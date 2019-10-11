أبرزهم تامر حسني وكريم عبد العزيز.. فنانون تغيبوا عن حضور عزاء طلعت زكريا





تامر حسني "ممنوع بأمر الطبيب"

أعمال جمعت بين النجمين



كريم عبدالعزيز

ولاحظ محبو الراحل أيضًا عدم تواجد الفنان كريم عبد العزيز، لتقديم واجب العزاء في طلعت زكريا.



أعمال جمعت بينهما

اجتمع كريم عب دالعزيز بالفنان الراحل من خلال بطولة فيلم "أبو علي"، والذي ضم عدة مشاهد بينهما أصبحت عالقة في أذهان الجمهور ويتم تداولها عبر السوشيال ميديا حتى الآن.



فيلم أبو علي من بطولة كريم عبدالعزيز وطلعت زكريا ومنى زكي وغيرهم، ومن إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بلال فضل.



حرامية في تايلاند

كما شارك كريم عبدالعزيز طلعت زكريا أيضًا في فيلم حرامية في تابلاند، ويعتبر من أكثر الأعمال السينمائية نجاحًا.



وهو من بطولة نخبة من النجوم وهم: كريم عبدالعزيز، طلعت زكريا، حنان ترك، ماجد الكدواني، محمد شرف وغيرهم.



ياسمين عبدالعزيز

وتغيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي الأخرى عن عزاء الراحل طلعت زكريا.



الأعمال التي شاركا فيها سويًا

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد شاركت الراحل في فيلم "حريم كريم".



وهو من بطولة نخبة من نجوم الفن ومنهم: مصطفى قمر وطلعت زكريا وعلا غانم وبسمة وغيرهم.



غادة عادل

كما لوحظ غياب الفنانة غادة عادل عن عزاء طلعت زكريا مساء أمس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



الأعمال التي شاركت فيها مع طلعت زكريا



وكانت غادة عادل قد شاركت طلعت زكريا في المسلسل الشهير "مبروك جالك قلق" والذي حصد انتشارا كبيرا فور عرضه.



مسلسل مبروك جالك قلق من بطولة: هاني رمزي، غادة عادل، طلعت زكريا، سوسن بدر، انتصار وحجاج عبدالعظيم وغيرهم.



منى زكي

ولم تحضر الفنانة منى زكي لتقديم واجب العزاء في الراحل طلعت زكريا مساء أمس.



الأعمال التي جمعت بينهما

وقد اجتمعت معه من خلال فيلم أبو علي بطولة كريم عبدالعزيز ونخبة أخرى من النجوم.





رحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا وسط صدمة كبيرة من أصدقائه بالوسط الفني وجمهوره.وتوفى الراحل، عن عمر ناهز الـ 59 عام إثر تعرضه لأزمة قلبية تسببت في دخوله لإحدى المستشفيات حتى وقت إعلان الوفاة.ونزل خبر وفاته كالصاعقة على أسماع جمهوره، فيما حرص عدد كبير من نجوم الفن على كتابة كلمات من القلب تحمل بين طياتها مشاعر الحزن والأسى لفراقه.وأقيم مساء أمس عزاء الفنان الراحل بمسجد الحامدية- الشاذلية بالمهندسين.وحرص عدد كبير من الفنانين من زملاء طلعت زكريا، على الحضور وتقديم واجب العزاء وكان أبرزهم "أحمد السقا، محمد هنيدي، خالد زكي، أشرف زكي، مصطفى شعبان، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أيتن عامر وزوجها، سليمان عيد، سمير غانم، كريم محمود عبدالعزيز، نجوم مسرح مصر وغيرهم.ولاحظ محبو الراحل تغيب عدد آخر من النجوم عن تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل ويستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجوم.تغيب النجم تامر حسني، عن عزاء الراحل طلعت زكريا، والذي تعاون معه في أعمال سينمائية ناجحة.وعلم "الفجر الفني: من أحد المصادر الخاصة أن تامر حسني يمر بوعكة صحية حالت بينه وبين حضور العزاء حيث منعه الطبيب من التحرك.وشارك تامر حسني مع طلعت زكريا من خلال فيلم "سيد العاطفي" والذي حقق نجاحًا غير مسبوق، وقدما من خلاله ثنائي كوميدي مميز.فيلم سيد العاطفي من بطولة كل من تامر حسني، طلعت زكريا، عبلة كامل، نور، زينة، نشوى مصطفى، وحيد سيف، لطفي لبيب، ضياء الميرغني، رضا حامد، أحمد عقل، أشرف مصيلحي، جلال عبد القادر، ثريا إبراهيم، ومن تأليف بلال فضل، وإخراج علي رجب وإنتاج السبكي.