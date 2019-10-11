بعد تبرير محمد ناصر هجوم تركيا على سوريا.. تامر أمين: "ماشوفتش خِسة كدة" (فيديو)

شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا شديدًا على الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بسبب تأييده الشديد للعملية العسكرية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاحتلال شمال شرق سوريا.





وعرض "أمين" في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، مقطع فيديو لـ"ناصر"، وهو يبرر التدخل العسكري في سوريا، مشيدًا بالجيش التركي الذي يقوم بقتل الأكراد، زاعمًا أن هذا لتأمين الأمن القومي التركي، وأنه لم يتعرض للسوريين –حسب زعمه-.





وعلق "أمين" قائلا: "أنا مشوفتش سفالة كدة.. ومشوفتش خسة كدة.. ومشوفتش خيانة كدة.. دا لو مواطن تركي مش هيعمل كدة.. ومش هينافق كدة.. بس محمد ناصر عرف.. لأنه بيعمل كدة من فترة"، لافتا إلى أن "ناصر" ينافق كل من يدفع له.





وتساءل أمين: "الجيش التركي بيشرف؟؟ مش لسة بتقول إنه بيضرب في سوريا!! انت فرحان ان الجيش التركي بيدك مواطنين سوريين!! مبتتكسفش يا ولا!! وكمان بيوصفه بـ"الجيش المحمدي".. سبحان الله خليت الجيش المعتدي ينسب لـ"المحمدي".. وبعدين لما العملية دي اسمها نبع السلام.. أمال نبع الشر يبقى إية!!"





الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن عن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، للقضاء على الأكراد، بحجة أنهم يمثلون تهديدًا إرهابيا لبلاده، الأمر الذي لاقى معارضة واستهجان دولي كبير.



