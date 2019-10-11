مصطفي محمد: نستهدف الوصول إلى أولمبياد طوكيو مع المنتخب

أعرب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته لتواجده ضمن صفوف فريق الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا، مؤكدا أنه شرف لأي لاعب في مصر أن يتواجد مع المنتخب سواء الأول أو الشباب.









وقال مهاجم الزمالك ، خلال لقاء مع قناة "أون سبورت": "نسعي دائما للوصول للمستوى الأفضل، "نتمنى نسعد الشعب المصري، عندنا ماتش أمام جنوب أفريقيا، إن شاء الله ربنا يوفقنا، عاوزين نقدم مستوى كويس".









وتابع:"المنتخب يستهدف الوصول إلى أولمبياد طوكيو المقبلة، والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن البطولة ستقام في مصر في تلك النسخة".









ويستعد المنتخب المصري الأولمبي لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر في تلك النسخة، والتي ستؤهل إلى منافسات أولمبياد طوكيو.









كما يلاقي المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي، اليوم الجمعه ودياً، ويواجه الفراعنة الصغار الفريق ذانه في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري مرة أخري ودياً ايضاً.









بالجدير بالذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اتفق مع المسؤولين على عدم إذاعة المباراة.



