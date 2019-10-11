ريال مدريد يضحي بنجم الفريق ومبلغ مالي لخطف الصفقة الكبرى

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة.









وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى ريال مدريد ينوي التعاقد مع نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات القادمة لتدعيم خط هجوم الملكي.









وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يفكر في بيع جاريث بيل لباريس خلال فترة الإنتقالات القادمة وأيضاً مبلغ مالي قد يصل ل 95 مليون يورو لشراء مبابي خلال فترة الإنتقالات القادمة.









وكان مبابي هدف لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الماضية ولكن توقفت الصفقة بسبب رفض باريس بيع اللاعب.



