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مرتضي منصور يجهز مفاجأة بشأن توقيع "كهربا" للأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
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مرتضي منصور يجهز مفاجأة بشأن توقيع كهربا للأهلي
مرتضي وكهربا
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السيد علي
 
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علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على اقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق من الانضمام لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.


ورحل كهربا عن فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينتقل إلى صفوف فريق أفيس البرتغالي.


وأعلن مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم: "عقد كهربا لا يوجد فيه شرط جزائي، ومدته 5 سنوات ومتبقي فيه 3 أعوام".


وأوضح رئيس الزمالك: "على مسئوليتي كهربا لم يوقع على أي ورقة للنادي الأهلي، أخدت عهد على نفسي لن أتعرض لمحمود الخطيب وبدأت هدنة".


وتابع منصور: "أطلب من الخطيب أبعد هؤلاء الأولاد، وأتمني له من كل قلبي ربنا يشيفيه".


وأنهي رئيس الزمالك منوهاً: "المفاجأة قادمة في موضوع كهربا".


ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما، مساء السبت 19 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام.

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