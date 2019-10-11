مرتضي منصور: اخترنا استاد القاهرة وبترسبورت لمواجهة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفضه إقامة مواجهة جينيراسيون فوت في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام دون حضور جماهير.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما، مساء السبت 19 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "كان هناك أجتماع أمنى، واخترنا استاد القاهرة والخيار الثاني ملعب بترسبورت بالإضافة لحضور 20 ألف على الأقل".





وواصل رئيس الزمالك : "المفاجأة انه تم الرفض من بعض الجهات الأمنية وأبلغنا باللعب على استاد السلام و حضور 3 ألاف من الجمعية العمومية، لا يوجد لدينا رفاهية هذا الكلام أخاطب وزير الداخلية بالتدخل كونها مباراة مصيرية لن أضحك العالم بسبب هذا اللقاء، ويقولون الفاشل مرتضى".





وتابع مرتضي : "نطالب بحضور الجمهور العادي وليس أعضاء الجمعية العمومية، ولن نلعب المباراة على استاد السلام".





وأكمل منصور : "اناشد وزير الشباب ووزير الداخلية وعمرو الجنايني والامن الوطني والمخابرات، لن أنفذ هذا الكلام حتى لو وصل الأمر لرئيس الجمهورية، هل يريدون أن نخرج من البطولة؟".





وأنهي مرتضي منصور تصريحاته : "يكفي ما حدث من الاتحاد الإفريقي وكنا قريبين من الخروج من البطولة، لولا وجود موقف من الزمالك".





يذكر أن الزمالك ينتظره مباراة إعادة إياب دور الـ32 المرتقبة أمام جينيراسيون فوت السنغالي لحسم استمراره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.



