هاري ستايلز نجم فريق وان دايركشن يعود بألبوم جديد

قال: "لا اعلم ولا اعتقد بأنني سأقول انني لن اعود لفعل ذلك أبداً لانني لا اشعر بعدم رغبتي بالعودة ادا كان هناك ذلك الوقت عندما نكون جميعنا نريد العودة مجددا سيكون هو الوقت الذي نفعلها به، لا اعتقد بانه يجب ان يكون اي شئ اخر غير رغبتنا بالعودة ، ولكن ذلك الوقت انا استمتع بصناعة الموسيقي و التجربة ولكننا لو عدنا و فعلنا نفس الأشياء مجددا لن تكون حقا بنفس الطريقة مهما حدث".







ترك هاري ستايلز، المعجبين في حالة من الحيرة التشويق بعد أن نشر منشورًا عبر حسابه على "إنستجرام" لموسيقاه الحديدة (do you know who you are)وكانت شركة "كلومبيا ريكورد" غردت عبر التويتر للترويج للـلبوم الجديد.وقام هاري بدفع المعجبين للحيرة والحماس بعد ـن غرد بـ (do) تاركًا للجماهير طرح أفكار متعددة حول ما يمكن أن يعنيه، قبل أن يتم نشر المطبوعات في كل مكان.الذي لا يثير الدهشة هو أن اللوحات الترويجية تقرأ ببساطة (do you know who you are) ، فقد رصدوا أسفل كلمة (tpwk) الشعار الخاص به اختصار لجملة "عامل الناس بلطف" وهذا ما كان معروف به هاري علي مدار السنوات.ولاحظ المعجبون أـنه اعجب بتغريدة (هالزي) كتبت: "أنا علي الإنترنت ..انا في مجموعتي: هاري يفعل شيئاينشر المعجبين نظريات عن موعد صدور الموسيقي الجديدة قال احد المعجبين: "إذا كان هاري يغرد عن كلمة" هل تعرف من أنت؟ "كل أسبوع ، فسيتم تغريد الكلمة الأخيرة في 9 نوفمبر ، لذا نحصل على أغنية من هاري في 9 نوفمبر".وقد بدأ هاري كمغني منفرد بعد ان كان في فرقة (ون دايركشن) و لكنه لم يترك الفرقة،اجري المغني مقابلة مع مجلة (رولينج ستون) لعدد شهر سبتمبر وأجاب على السؤال ألذي كان يدور في الأذهان هل ستعود فرقة ون دايركشن الي المسرح و إصدار موسيقي جديدة، ولم يقدم اجابة محددة ولكنه قال بأنه لن يقول لا للم الشمل في الوقت المناسب