جمال شعبان: سأكون خادمًا للأطباء حال فوزي بانتخابات النقابة (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والمرشح لمنصب النقيب في نقابة الأطباء، إنه فخور بالتجربة الإنسانية التي حققها في معهد القلب، وكانت ملهمة للكثير من الشباب، وساهمت في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار بأرقام كبيرة جدًا، وتم العمل بنفس الإمكانيات المتاحة.





وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن الشباب خلال هذه التجربة كانوا يعملون بشغف وحب وعطاء، والتف فيها شباب الأطباء والبسطاء، ورفعنا شعار "الإنسان أولا.. والإنسان قبل الأوراق.. ومجانا لحين صدور قرار.. والحالات الحرجة تدخل دون النظر لاعتبارات النظام الاقتصادي".





وتابع المرشح لمنصب النقيب في نقابة الأطباء، أن هذه التجربة كانت علامة فارقة حتى في تاريخه، وكان الهدف منها خدمة الغلابة، ورفض أن يستقل سيارة والمكافآت الإضافية، وقرر أن ينذر هذه الفترة لله عز وجل حبا للمصريين، ونجاح هذه التجربة دفعته للالتحاق بانتخابات النقابة.





وشدد على أنه يرغب في نقل تجربة خدمته إلى باقي شباب الأطباء، من خلال النقابة، موضحا أنه يرغب في إعادة العلاقة بين الطبيب والطبيب، والطبيب والمجتمع، والطبيب ومؤسسات الدولة، من خلال حل مشاكل الأطباء.





ولفت إلى أنه سيكون أمامه الكثير من الملفات الشائكة، وسيكون خادما للأطباء حال فوزه بالانتخابات في النقابة، موضحا أن بعض المنابر ساهمت في شيطنة بعض الأطباء، وتكبير أخطائهم، مؤكدا أن شعاره في الانتخابات هو "كرامة وارتقاء وتدريب".