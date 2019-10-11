رسميا.. 40 ألف متفرج لودية مصر وبتسوانا

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تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة من الجهات الأمنية بالإسكندرية على حضور 40 ألف متفرج لمباراة مصر ضد بتسوانا وديا.



وكانت الجهات الأمنية قررت نقل المباراة من ملعب القاهرة الدولي لملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لإجراءات أمنية.



وأدى المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، تدريباته لليوم الثالث على التوالي بملعب القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.



وأشرف حسام البدري المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.



وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.



وغادر لاعبو النادي الأهلي الدوليون في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي.



ووافق حسام البدري المدير الفني للمنتخب على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل.



وشارك اللاعبون في تدريبات المنتخب التي جرت أمس على ملعب القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا.



ويلتقي منتخب مصر بتسوانا، وديا يوم الإثنين المقبل ضمن التحضيرات النهائية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.