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مانشستر سيتي يبدأ خطة تدعيم خط الدفاع بلاعب بورنموث

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:09 ص
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مانشستر سيتي يبدأ خطة تدعيم خط الدفاع بلاعب بورنموث
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حسام مجدي
 
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بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في دراسة خطة تدعيم خط دفاع الفريق عقب كثرة إصابات مدافعي الفريق خلال الفترة الأخيرة.


وكشفت صحفية "مان إيفنينج نيوز" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الهولندي ناثان أكي مدافع نادي بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط دفاع الفريق.


وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يجهز مبلغ مالي ضخم لضم ناثان أكي في أسرع وقت.


وقد شارك ناثان أكي في 9 مباريات حتى الآن مع نادي بورنموث خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.


ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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