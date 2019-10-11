شاهد.. كيف تم تنفيذ مشاهد حربية بـ"الجرافيكس" في فيلم الممر

قال محمد فودة، المشرف على أعمال "الجرافيكس"، في فيلم الممر، إنها لم تظهر للمشاهد، وهذا نجاح للفيلم لأنه يجب أن تظهر للمشاهد على أنها طبيعية وليس من عمل خبراء الـ"جرافيكس".





وأضاف "فودة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الفيلم واقعي، والانفجار لابد وأن يكون كالانفجار الحقيقي، بالإضافة إلى الدمج بين الدبابات الحقيقية والغير حقيقية، وأيضا الطائرات، وكان لابد أن تظهر جميع العناصر طبيعيية.





وأشار إلى أنه كان هناك تحضير مسبق للمشاهد، ثم يتم تنفيذ المشاهد فيما بعد.





وعرض البرنامج كواليس مشهد الهجوم الإسرائيلي على القوات المصرية في سيناء حيث استغرق فقط ثلاثة ساعات.





وشدد "فودة"، على أن الأمور تمت بسلاسة بالتنسيق مع المخرج شريف عرفة.





الجدر بالذكر أن فيلم الممر، هو فيلم من النوع الحربي، قام ببطولته الفنان أحمد عز، مع عدد من نجوم السينما المصرية والعربية مثل الفنان إياد نصار، وشريف منير، وهند صبري، وغيرهم.





الفيلم يروي قصة بطولة من بطولات الجيش المصري بعد الهزيمة التي تعرض لها في عام 1967، ويتناول القصة أيضا في أسلوب حركة واجتماعي مستعرضا الأوضاع الاجتماعية التي كانت موجودة في المجتمع المصري آنذاك.



