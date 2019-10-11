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الخطيب يرد بقوة على مرتضي منصور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
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الخطيب يرد بقوة على مرتضي منصور
الخطيب ومرتضي
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أحمد عصام
 
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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة غامضة خلال حفل تسليم درع الدوري المصري للفريق منذ ساعات قليلة من الاتحاد المصري لكرة القدم.


وقال الخطيب خلال الحفل الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة : "سعيد بتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي بالرغم من الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية الموسم".


وأضاف : "واجهنا هجوما شديدا في العامين الماضيين من البعض الذي يحاول إسقاط النادي بكل الطرق، وأن الرياضة منافسة لا تستحق كل ذلك".


واكد الخطيب خلال حديثه على أن النادي الأهلي لن يتنازل عن حقه ضد جميع الاساءات التي تعرض لها بالفترة الماضية.


يذكر أن النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب تلقى هجوم عنيف في الأيام الماضية من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.
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