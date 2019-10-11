خالد سليم يكشف كيفية دخوله عالم التمثيل وتفاصيل تقديمه أغنية أسبانية (فيديو)





كشف الفنان خالد سليم عن كيفية دخوله مجال التمثيل، مشيرًا إلى أن بدايته مع التمثيل كانت من خلال مشاركته في غناء أغاني فيلم "السلم والتعبان"، فعند حضوره العرض الخاص للفيلم عرض عليه ثلاث أفلام، ولكنه رفض لأن وقتها لم يكن معروفًا بالشكل الكافي، ولم يكن لديه سوى ألبوم واحد وهو "عالم تانى"، فأراد تثبيت نفسه فى مجال الغناء ثم الاتجاه إلى مجال التمثيل.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أنا وبنتي" مع الفنان شريف منير وابنته اسما، على قناة "on e"، قائلا :"وفى عام ٢٠٠٣ عندما قامت الدكتورة سميرة محسن بمشاهدة الكليبات الخاصة بىي قالت لى إنك ستكون من أهم الممثلين، لذلك اقتنعت برأيها وخضت هذه التجربة؟





أغنية بالأسبانية



يشار أن آخر اعمال الفنان خالد سليم مشاركته فى مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، نيكولا معوض، إسلام جمال، أحمد كرارة، تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى،والمسلسل ينتمى للدراما المطولة ٤٥حلقة، ومن المقرر عرضه فى منتصف أكتوبر الجارى





يشار أن آخر اعمال الفنان خالد سليم مشاركته فى مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، نيكولا معوض، إسلام جمال، أحمد كرارة، تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى،والمسلسل ينتمى للدراما المطولة ٤٥حلقة، ومن المقرر عرضه فى منتصف أكتوبر الجارى

وقال سليم، أنه خلال فترة الصيف يقدم الكثير من الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها، كما أشار إلى أن ألبوم "ده أنا" من إنتاجه.وكشف أنه لا يجيد التحدث بالأسباني، على الرغم من تقديمه اغنية بتلك اللهجة، وأوضح :"أن الأغنية كانت باللهجة العريية، وتحمل عنوان أربع حروف، وهى من كلمات وليد الغزالى، ألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وكانت ضمن ألبوم" ده أنا " وعندما تأخر عن النزول، قرر أن يقوم بترجمه الأغنية من اللغة العربية للغة الأسبانية، وقام بإرسالها إلى منتج فى أمريكا، وأنهم قاموا بترجمة الأغنية وغنائها، فقام بحفظها وإعادة غنائها".