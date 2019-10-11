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اليوم.. انطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
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اليوم.. انطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش
بطولة التايكوندو الشاطئية
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تنطلق اليوم الجمعة النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والتي تستمر حتى ١٣ أكتوبر الجاري، على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وأقيم اليوم الاجتماع الفني للبطولة بعد وصول كافة الوفود المشاركة وتسجيلهم.

وتنطلق اليوم الجمعة البطولة في تمام ال 11 صباحًا بمسابقات البومسا يتخللها ساعتان راحة من الثانية عشر ظهرا. وتقام نهائيات الفري ستايل (زوجي -17 عام وفردي +17 عام سيدات ورجال) في تمام الساعة الثانية.

ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الثالثة مساءً يعقبه مراسم تسليم الميداليات لمسابقات الفري ستايل.

وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.
 
والدول المشاركة هي: مصر، وتايلند، واسبانيا، والمغرب، والمانيا، والسعودية، وليبيا، وايسلندا، والمجر، وروسيا، والعراق، والنرويج، والبحرين، وقطر. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعب ولاعبة

وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.


ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.
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