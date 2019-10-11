فى ذكرى عيد ميلاده.. منير صوت نوبي وصل العالمية



حفلته فى ألمانيا

وصل منير إلى العالمية ولعل حفلته التى قدمها فى شهر يونيو من هذا العام كانت دليل على هذا النجاح حيث تألق منير فى الحفلة التى نشر فيديو لها عبر حسابه على "فيسبوك".



حفله بالقرية العالمية في دبي

فى شهر فبراير 2019 أقام منير حفلة فى القرية العالمية فى دبي غنى فيها أغانى مثل سو يا سو وشمندورة، وكان حضور الجماهير ضخم فى دليل قاطع أن منير استطاع أن يصل بمشروعة الفنى خارج حدود الوطن.



منير والمغرب العربي

في إحدى حفلات منير، في تونس قامت الفنانة الراحلة منيرة حمدي بإعطاء منير باقية ورد وعبرت عن حب الشعب التونسي له وتقديرهم لأنه، فحتى المغرب العربى تعلق بمنير وسبق أن أحيا منير حفل فى المغرب.



حفل منير في الأردن

غنى منير فى حفل بمهرجان جرش بالأردن ضمن فعاليات المهرجان فى يوليو 2019 ولم تكن المرة الأولى التى يغني فيها هناك وكان حفلًا غنائيًا ضخمًا.





محمد منير "الكينج" صوت مصري قدم موسيقى النوبة ممزوجة بالجاز ولعل اختلاف ما يقدمه هو ما جعله يصل للعالمية، وهذا ما يؤكد بالفعل أنه "الكينج" الذى جعل جمهوره يحب نوع مختلف من الغناء والموسيقى عربيًا وعالمية.