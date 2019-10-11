"صانع الموضة".. أشهر 10 بوسترات أثارت الجدل لعمرو دياب







"معدي الناس".. الهضبة يظهر بقميص مشجر









أشعل عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي بالبوستر الدعائي لألبوم معدي الناس، حيث ظهر وهو يرتدي قميصًا مشجر مفتوح من الصدر وبنطلون أبيض مرفوع.



فقد كانت إطلالة شبابية بامتياز، أثارت حالة من الجدل وضجة كبيرة، كما صدم جمهور الهضبة في سعر القميص بالأسواق. أشعل عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي بالبوستر الدعائي لألبوم معدي الناس، حيث ظهر وهو يرتدي قميصًا مشجر مفتوح من الصدر وبنطلون أبيض مرفوع.فقد كانت إطلالة شبابية بامتياز، أثارت حالة من الجدل وضجة كبيرة، كما صدم جمهور الهضبة في سعر القميص بالأسواق.



وكعادة جمهور عمرو دياب، ظلوا يبحثون وقتها على قميص معدي الناس حتى وجدوا النسخة المقلدة منه ولكنهم صدموا بعدما عرفوا أن سعرها وصل إلى 2400 جنيه.





الجاكيت الأسود الجلد في بوستر ألبوم "أحلى وأحلى"







وفي البوستر الدعائي لألبوم "أحلى وأحلى"، أطل الهضبة على محبيه بجاكيت جلد باللون الأسود وخطف به الأنظار.



قصة الهضبة مع الجواكيت الجلد



وإذا بحثنا في تاريخ أعمال عمرو دياب القديمة، نجد أنه قد كرر ارتداء الجواكيت الجلد أكثر من مرة، ومنهم: ألبوم ذكريات، وفيلم أيس كريم في جليم، ياعمرنا.



عمرو دياب يستعرض عضلاته في بوستر ألبوم "الليلة" وفي البوستر الدعائي لألبوم "أحلى وأحلى"، أطل الهضبة على محبيه بجاكيت جلد باللون الأسود وخطف به الأنظار.قصة الهضبة مع الجواكيت الجلدوإذا بحثنا في تاريخ أعمال عمرو دياب القديمة، نجد أنه قد كرر ارتداء الجواكيت الجلد أكثر من مرة، ومنهم: ألبوم ذكريات، وفيلم أيس كريم في جليم، ياعمرنا.









وقد تعمد عمرو دياب الظهور بلوك بسيط غير متكلف التفاصيل في بوستر ألبوم الليلة.



حيث ظهر دياب وهو مرتدي تي شيرت باللون البني أبرز قوته البدنية، وكان مستلقي على الرمال.





عمرو دياب يصبغ شعره في بوستر ألبوم "ليلي نهاري" وقد تعمد عمرو دياب الظهور بلوك بسيط غير متكلف التفاصيل في بوستر ألبوم الليلة.حيث ظهر دياب وهو مرتدي تي شيرت باللون البني أبرز قوته البدنية، وكان مستلقي على الرمال.







وظهر عمرو دياب بلون شعر أشقر، لفت به أنظار الجمهور وقتها، بعدما تغيرت ملامحه.



ولكن أيضًا كانت هذه ليست المرة الأولى للهضبة أن يصبغ شعره، فقد فعل ذلك في عدة بوسترات سابقة وهي "«أكتر واحد» عام 2001، و«علم قلبي» عام 2003.





عمرو دياب عاريًا في بوستر "كل حياتي"





وهنا في البوستر الدعائي لالبوم كل حياتي، أطل عمرو دياب على محبيه عاريًا من الأعلى، وقد سبق له وظهر عاريًا من قبل في بوسترات ألبوم الليلادي وألبوم أحلى وأحلى.



عمرو دياب بأكثر من بوستر دعائي في ألبوم "أنا غير" وهنا في البوستر الدعائي لالبوم كل حياتي، أطل عمرو دياب على محبيه عاريًا من الأعلى، وقد سبق له وظهر عاريًا من قبل في بوسترات ألبوم الليلادي وألبوم أحلى وأحلى.









وفي البداية، روج عمرو دياب لألبومه الأخير المنتظر طرحه، ببوستر أغنية "بحبه"، بعدسة المصور كريم نور.



وظهر عمرو دياب بجاكيت باللون الكحلي وبالأسفل قميص، وارتدى نظارة شمسية.



وكالعادة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اللوك الجديد لعمرو دياب والذي ظهر من خلاله بإطلالة شبابية كما لوكان في الثلاثينات من عمره.



كما طرح عمرو دياب بوستر دعائي آخر لأغنية أنا غير، وفوجئنا بإطلالة صيفية شبابية، وارتدى تي شيرت أبيض مطبوع عليه من الأمام دائرة سوداء كبيرة وبنطال أبيض أيضًا مع سلسلة طويلة.



وظهر الهضبة وخلفه البحر وحوله الطبيعة ماجعل البوستر ينال رضا عدد كبير من محبيه لبساطة الفكرة والخلفية. وفي البداية، روج عمرو دياب لألبومه الأخير المنتظر طرحه، ببوستر أغنية "بحبه"، بعدسة المصور كريم نور.وظهر عمرو دياب بجاكيت باللون الكحلي وبالأسفل قميص، وارتدى نظارة شمسية.وكالعادة، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اللوك الجديد لعمرو دياب والذي ظهر من خلاله بإطلالة شبابية كما لوكان في الثلاثينات من عمره.كما طرح عمرو دياب بوستر دعائي آخر لأغنية أنا غير، وفوجئنا بإطلالة صيفية شبابية، وارتدى تي شيرت أبيض مطبوع عليه من الأمام دائرة سوداء كبيرة وبنطال أبيض أيضًا مع سلسلة طويلة.وظهر الهضبة وخلفه البحر وحوله الطبيعة ماجعل البوستر ينال رضا عدد كبير من محبيه لبساطة الفكرة والخلفية.





عرفه الجمهور بلقب "الهضبة" و"العالمي" و"الأسطورة"، واشتهر بابتكاره لكل جديد في الغناء والموسيقى، ولم يكتفي بهذه الناحية فقط بل أصبح "أيقونة الموضة" في العالم وليس عربيًا فقط، وبات يقلده كل الشباب وينتظرون موعد طرح بوستراته بحماس شديد.ويصادف اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أكتوبر الجاري، يوم ميلاد النجم عمرو دياب، صاحب الـ 58 عاما ولكنه في الحقيقة برهن على صدق ماتغنى به "أنا مهما كبرت صغير"، فكلما تقدم في العمر عامًا صغر 10 أعوام أخرى.ومع كل بوستر دعائي جديد لألبوماته الغنائية، يتسبب في حالة من الجدل بين صفوف الجمهور، الذي يدخل في مناقشات طويلة لاتنتهي تحوي آراء مؤيدة ومعارضة لملابسه، وينتهي المطاف بها بأن تحتل هذه الملابس عالم الموضة إلى أن بات الهضبة "صانع للموضة".وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز بوسترات عمرو دياب التي أثارت الجدل.