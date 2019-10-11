تفاصيل جديدة حول مقتل طالب على يد 3 شباب بالمنوفية.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 10-10-2019
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
نقيب الزراعيين يكشف الأضرار الناجمة عن سد النهضة حال ملء الخزان في 3 سنوات
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن سد النهضة الإثيوبي سيكون له تأثير على الزراعة في مصر، موضحًا أنه حال تم ملئ سد النهضة خلال 3 سنوات، سوف تنخفض صحة الزراعة في مصر من المياه من 15-20 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن هناك 3 مليون فدان أراضي زراعية لن يتم زراعتها، مما ينتج عنه ضيع نحو 3-4 مليون فرصة عمل للمزارعين المصريين، وهذا يمثل ضرر بالغ على قطاع الزارعة ومعدل النمو بهذا القطاع.
أستاذ قانون دولي: إثيوبيا خالفت اتفاقية الاستخدام العادل لمياه النيل
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن مصر لها موقف واضح وقانوني فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي أمام العالم أجمع، فهي تنفذ الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، والاتفاقيات التي شملت دول حوض النيل بشكل خاص، مشددًا على أنه هناك مخالفات متعددة من إثيوبيا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الأنهار الدولية، والتي تنص على ضرورة أن يكون هناك استخدام عادل للمياه، وألا يكون هناك إضرار بالغير في الأنهار الدولية التي يطل عليها أكثر من دولة، أو يمر على أكثر من دولة، وتتحمل المسئولية القانونية على ذلك.
نائب رئيس شركة روس أتوم يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
كشف الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية، الشركة المنفذة لـ مشروع محطة الضبعة النووية، عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية، قائلًا: "سيتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في عام 2026، وفقًا للعقد المنصوص عليه بين مصر والشركة".
"منيع" يعلن عن موعد عودة الرحلات المباشرة بين باريس وشرم الشيخ
وأعلن منيع، عن عودة الرحلات المباشرة من باريس إلى شرم الشيخ، خلال العشرة أيام المقبلة، موضحًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في شرم الشيخ، وتركز على السياحة الدينية، بجانب عمل السياحة التاريخية.
تفاصيل جديدة حول مقتل طالب على يد 3 شباب بالمنوفية
كشف محمد البنا، والد القتيل محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تفاصيل مقتل نجله على يد 3 شباب لرفضه تحرشهم بفتاة، موضحا أنه تلقى اتصالا من والدته تبلغه أن هناك 3 شباب اعتدوا على محمود، موضحا أنه عندما ذهب إليه كان قد توفى، معلقا: "كمية الدم كانت استحالة تقول أنه عايش".
فريد الشوباشي: "أردوغان أسود القلب.. وهيتدغدغ قريب" (فيديو)
شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أردوغان مش إنسان وعنده طموح هو مش قده.. المفروض يخلي طموحه على قده"، مضيفة أن أردوغان نهايته ستكون سوداء لأنه شخص "إسود القلب، والمخ".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
نقيب الزراعيين يكشف الأضرار الناجمة عن سد النهضة حال ملء الخزان في 3 سنوات
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن سد النهضة الإثيوبي سيكون له تأثير على الزراعة في مصر، موضحًا أنه حال تم ملئ سد النهضة خلال 3 سنوات، سوف تنخفض صحة الزراعة في مصر من المياه من 15-20 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن هناك 3 مليون فدان أراضي زراعية لن يتم زراعتها، مما ينتج عنه ضيع نحو 3-4 مليون فرصة عمل للمزارعين المصريين، وهذا يمثل ضرر بالغ على قطاع الزارعة ومعدل النمو بهذا القطاع.
أستاذ قانون دولي: إثيوبيا خالفت اتفاقية الاستخدام العادل لمياه النيل
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن مصر لها موقف واضح وقانوني فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي أمام العالم أجمع، فهي تنفذ الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، والاتفاقيات التي شملت دول حوض النيل بشكل خاص، مشددًا على أنه هناك مخالفات متعددة من إثيوبيا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الأنهار الدولية، والتي تنص على ضرورة أن يكون هناك استخدام عادل للمياه، وألا يكون هناك إضرار بالغير في الأنهار الدولية التي يطل عليها أكثر من دولة، أو يمر على أكثر من دولة، وتتحمل المسئولية القانونية على ذلك.
نائب رئيس شركة روس أتوم يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
كشف الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية، الشركة المنفذة لـ مشروع محطة الضبعة النووية، عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية، قائلًا: "سيتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في عام 2026، وفقًا للعقد المنصوص عليه بين مصر والشركة".
"منيع" يعلن عن موعد عودة الرحلات المباشرة بين باريس وشرم الشيخ
وأعلن منيع، عن عودة الرحلات المباشرة من باريس إلى شرم الشيخ، خلال العشرة أيام المقبلة، موضحًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في شرم الشيخ، وتركز على السياحة الدينية، بجانب عمل السياحة التاريخية.
تفاصيل جديدة حول مقتل طالب على يد 3 شباب بالمنوفية
كشف محمد البنا، والد القتيل محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تفاصيل مقتل نجله على يد 3 شباب لرفضه تحرشهم بفتاة، موضحا أنه تلقى اتصالا من والدته تبلغه أن هناك 3 شباب اعتدوا على محمود، موضحا أنه عندما ذهب إليه كان قد توفى، معلقا: "كمية الدم كانت استحالة تقول أنه عايش".
فريد الشوباشي: "أردوغان أسود القلب.. وهيتدغدغ قريب" (فيديو)
شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أردوغان مش إنسان وعنده طموح هو مش قده.. المفروض يخلي طموحه على قده"، مضيفة أن أردوغان نهايته ستكون سوداء لأنه شخص "إسود القلب، والمخ".
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