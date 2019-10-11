عدلي القيعي: لماذا تأخر الرد على شكاوي الأهلي ضد مرتضي منصور

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على مصير الشكاوى التي قدمتها القلعة الحمراء لـ10 جهات سيادية في الدولة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.









وقد أوضح محمود الخطيب رئيس الأهلي اليوم أن القلعة الحمراء لن تنزل لمستوى المسيئين لها موجهًا عدة رسائل أثناء كلمته التي ألقاها في حفل التتويج بدرع الدوري.









وصرح عدلي القيعي أثناء حديثه ببرنامج ملك وكتابة الذي يقدمه على قناة الأهلي: "نريد أن نعلم لماذا لم يرد أحد على مخاطبات النادي الأهلي التي وجهت لـ10 جهات حكومية منها اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية".









وشدد مستشار تعاقدات الأهلي: "نريد أن نعرف الرد لأن هذا يعني أنه لم ينظر لها حتى الآن، نريدهم حتى أن يخطرونا باننا نظرنا في هذه الإدعاءات ولم نجد ما يدين هذا الشخص".









وأنهي القيعي تصريحاته: "إذا أخبرونا بذلك سنعرف كيف نتصرف وهل هم اهتموا بالأمر أم لا ونرجو من اتحاد الكرة تفعيل اللوائح".



