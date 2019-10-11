أحمد عز يكشف عن ميزانية فيلم "الممر".. ويؤكد: "هذه الأفلام تعتبر وثيقة تاريخية"

كشف الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، عن ميزانية فيلم الممر، قائلًا إن الفيلم تكلف حوالي 55 مليون جنيه كإنتاج، أو أكثر، معلقًا: "هشام عبد الخالق مكسبش من فيلم الممر، ولكن مكسبنا الأدبي والمعنوي أكثر بكثير من المكسب المادي".





وتابع "عز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس: "إللي يعوز يعمل فيلم زي ده لازم يعمله كويس جدا جدا، وميزانية مثل هذه الأفلام تكون مكلفة جدًا"، لافتًا إلى أن نوعية هذه الأفلام التاريخية تعيش على مدار العمر، وتعتبر وثيقة يستلمها الأجيال، مشددًا على ضرورة أن تصنع بمنتهى الإتقان.





وأشاد بالفنان شريف منير، في تمثيله في مشهد السنترال: "أداه بطريقة رائعة"، كما أشاد بالفنان محمد الشرنوبي وبدوره في الفيلم.





وأضاف الفنان أحمد عز، أنه يستكمل الآن فيلم "يونس"، موضحًا أن من نوعية الأفلام الجاسوسية، وسيعرض في عيد الفطر، مضيفًا أنه سيعمل بعدها مع الفنان كريم عبد العزيز، معلقًا: "أنا في منتهى السعادة إني هشتغل مع مروان حامد ومع كريم عبد العزيز"، متابعًا: "كريم عبد العزيز من أمتع الناس في اللوكيشن، وأنا من جمهوره".



